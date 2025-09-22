Franco Torchia está listo para dar un paso inesperado en su carrera: en octubre, el reconocido periodista, conductor y activista por la diversidad sexual será uno de los invitados especiales de “Sex”, el espectáculo creado por José María Muscari que sigue rompiendo moldes en el Gorriti Art Center.

La invitación no es nueva. “José me había convocado hace más de seis años para sumarme al primer elenco, pero en ese momento sentí que no estaba preparado”, recordó Torchia.

Foto: prensa

Sin embargo, la curiosidad pudo más: fue espectador, escribió una crítica y la idea quedó latente.

La propuesta volvió y esta vez, el deseo fue más fuerte.

“Fui solo a ver el espectáculo. Quería percibirlo todo con atención, y sentí un deseo genuino de ser parte. Apenas terminó, le dije a José: ‘Lo voy a hacer’”, contó el periodista, que lleva más de una década entrevistando a referentes LGBTIQ+ y escribiendo sobre diversidad sexual.

Un show que desafía y reinventa el deseo

Para Torchia, su participación tiene un valor simbólico y político.

“Creo que puedo aportar esa mirada al universo de Sex, donde el deseo es protagonista”, aseguró.

Además, destacó el giro coreográfico y performático que tomó el show en los últimos años y la energía del elenco: “Admiro mucho a artistas como Flor Anca. Entiendo que voy a cantar con ella… no desafino, así que algo puedo hacer”, bromeó.

Pero más allá del despliegue escénico, lo que más lo moviliza es el vínculo que “Sex” genera con el público.

“Hoy se habla cada vez más de la caída del deseo sexual en la sociedad. Este espectáculo propone una reactivación colectiva del deseo, que me parece vital. Hay algo casi ceremonial en ese reencuentro con el cuerpo y el placer”, reflexionó.

Un momento de expansión personal y escénica

“Hoy prefiero no ponerme etiquetas. Esta experiencia me llega en un momento de expansión personal y escénica”, confesó Torchia, que promete sumar una nueva capa de sensibilidad, discurso y profundidad a un show que no deja de reinventarse y desafiar los límites del teatro tradicional.

La presencia de Franco Torchia en “Sex” promete ser uno de los grandes eventos de la temporada y una oportunidad para vivir el deseo desde otro lugar.