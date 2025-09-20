El jueves 19 de diciembre de 2024, nació Manuel, hijo de Juariu y Gustavo, su pareja. Justamente por él fue consultada la periodista.

Vicky Braier abrió una cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y la interrogaron por el papá de su hijo: “¿Sos mamá soltera?”.

Juariu fue tajante con la respuesta, con un video con filtro de banana para que se vean sólo sus ojos y labios.

Juariu con Manuel, su bebé.

QUIÉN ES EL MARIDO DE JUARIU

Vicky Braier respondió a la pregunta de sus seguidores y fue contundente respecto de la presencia de Gustavo en redes sociales.

“No, no soy mamá soltera. Estoy casada hace mucho. Al padre no le gustan las redes, no quiere salir, no es del palo, no quiere. Y se lo respeta”, sentenció.