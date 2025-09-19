Valentina Cervantes, que suele postear imágenes de su día a día en Instagram, esta vez sorprendió con un collage de fotos en las que se la ve con Enzo Fernández, su pareja. Y un texto: “Te extraño”.
De esta manera, la influencer y modelo reveló que estaba en Buenos Aires, mientras Enzo permanece en Reino Unido junto a su equipo, el Chelsea.
Por su parte, Valu viajó a la Argentina para participar de una campaña de belleza de la que también es protagonista Camila Mayan, junto al estilista Mauro de Brito.
Las primeras fotos de Enzo Fernández como modelo
Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina y figura del Chelsea, es el nuevo embajador de una marca de ropa masculina.
En esta colaboración inédita, el mediocampista debutó como modelo y protagonizó la campaña de la nueva temporada, en una producción exclusiva realizada en Inglaterra, donde actualmente reside.
Por primera vez, Enzo Fernández se pone frente a las cámaras como protagonista de una campaña de moda, mostrando su lado más elegante y auténtico.