Valentina Cervantes, que suele postear imágenes de su día a día en Instagram, esta vez sorprendió con un collage de fotos en las que se la ve con Enzo Fernández, su pareja. Y un texto: “Te extraño”.

De esta manera, la influencer y modelo reveló que estaba en Buenos Aires, mientras Enzo permanece en Reino Unido junto a su equipo, el Chelsea.

Por su parte, Valu viajó a la Argentina para participar de una campaña de belleza de la que también es protagonista Camila Mayan, junto al estilista Mauro de Brito.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández: "Te extraño". Foto: Instagram @valucervantes

Las primeras fotos de Enzo Fernández como modelo

Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina y figura del Chelsea, es el nuevo embajador de una marca de ropa masculina.

En esta colaboración inédita, el mediocampista debutó como modelo y protagonizó la campaña de la nueva temporada, en una producción exclusiva realizada en Inglaterra, donde actualmente reside.

Por primera vez, Enzo Fernández se pone frente a las cámaras como protagonista de una campaña de moda, mostrando su lado más elegante y auténtico.