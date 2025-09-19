Nicolás Vázquez conmovió a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram al recordar a su perra Umma, quien lo acompañó durante 16 años y falleció en noviembre de 2024.

Con un collage de fotos y una emotiva frase, el actor expresó el dolor que todavía siente por su ausencia: “No hay un día que no te extrañe Umma”.

Foto: @nicovazquezok

El dolor de Nicolás Vázquez por la muerte de su perra Umma

Umma, una labradora que se convirtió en parte fundamental de la familia de Nico y Gimena Accardi, murió a fines de 2024.

En ese momento, el actor había compartido un extenso posteo en el que relató los recuerdos más especiales vividos junto a ella: desde tardes de playa, mates en casa, bailes durante la pandemia, hasta funciones de teatro en las que la perra llegó a acompañarlo.

“Nos diste tanto amor en estos 16 años… Desde que llegaste a casa supimos que eras especial. Me quedo con recuerdos hermosos”, escribió Vázquez en noviembre, destacando la energía única de Umma y el vínculo que construyeron a lo largo de los años.

Un año difícil para Nicolás Vázquez

Además de la pérdida de Umma, Nicolás Vázquez atraviesa un 2025 complejo en lo personal. Meses atrás confirmó su separación de Gimena Accardi, tras 18 años de relación.

Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Pese a las dificultades, el actor mantiene un lazo muy fuerte con sus seguidores, quienes lo apoyan en cada publicación.

“Siempre serás familia”: la emotiva despedida de Nico Vázquez

En su mensaje de despedida, el ex Casi Ángeles agradeció a los veterinarios que cuidaron de Umma hasta el final y aseguró que la perra siempre será parte de su familia.

“Extrañaremos todo: tu olor, tu compañía y ese amor incondicional. Sé que seguirás cuidándonos. Te amo para siempre”, concluyó el actor, en un posteo que emocionó a miles de usuarios en redes sociales.