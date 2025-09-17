La cuenta regresiva para los Premios Martín Fierro 2025 ya comenzó y la expectativa no solo gira en torno a los ganadores de la gala más importante de la televisión argentina. El próximo 29 de septiembre, con transmisión oficial de Telefe, las figuras más destacadas disfrutarán de una celebración que promete ser inolvidable también desde lo gastronómico.

El conductor Santiago del Moro, que estará al frente de la ceremonia por tercer año consecutivo, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales el secreto mejor guardado: el menú de los Martín Fierro 2025.

Diseñado en cuatro pasos, el menú combina sofisticación, ingredientes de alta calidad y técnicas modernas que garantizan una experiencia culinaria de primer nivel.

Santiago del Moro adelantó qué comerán los famosos en los Martín Fierro. CRÉDITO: Instagram

LOS CUATRO PASOS DEL MENÚ DE LOS MARTÍN FIERRO 2025