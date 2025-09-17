La cuenta regresiva para los Premios Martín Fierro 2025 ya comenzó y la expectativa no solo gira en torno a los ganadores de la gala más importante de la televisión argentina. El próximo 29 de septiembre, con transmisión oficial de Telefe, las figuras más destacadas disfrutarán de una celebración que promete ser inolvidable también desde lo gastronómico.
El conductor Santiago del Moro, que estará al frente de la ceremonia por tercer año consecutivo, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales el secreto mejor guardado: el menú de los Martín Fierro 2025.
Diseñado en cuatro pasos, el menú combina sofisticación, ingredientes de alta calidad y técnicas modernas que garantizan una experiencia culinaria de primer nivel.
LOS CUATRO PASOS DEL MENÚ DE LOS MARTÍN FIERRO 2025
- Snack de bienvenida: Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli.
- Entrada principal: Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.
- Plato fuerte: Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
- Postre: Un homenaje al clásico argentino, con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.