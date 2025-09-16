El 13 de septiembre, el club de fans oficial “Tengo Todo Excepto A Ti” rindió homenaje a Luis Miguel con una Cena Show en Palacio Balcarce, Buenos Aires. La fecha no fue elegida al azar: ese día se conmemora el Día Internacional de Luis Miguel, en honor al momento en que, en 2013, el artista recibió el Galardón de Diamante en Las Vegas.

Una gala a la altura del Sol de México

La Cena Show organizada por Tengo Todo Excepto A Ti Fans Club contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y del entorno más cercano a Luis Miguel.

Entre los invitados especiales se encontraban Mike Amigorena, actor y cantante, Lucía Miranda, viuda de Hugo López (legendario ex manager de Luis Miguel) y Marcela Godoy, locutora y madrina oficial del club de fans.



