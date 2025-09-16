Ocho mil personas coparon el Hipódromo de La Plata para celebrar los 40 años de historia de Los Fabulosos Cadillacs, que dieron inicio a la nueva edición de Noches Capitales con una noche de fiesta, música y baile.
La legendaria banda argentina hizo vibrar al público con sus clásicos, marcando el comienzo de una serie de presentaciones que prometen mucha música y entretenimiento en la ciudad.
Entre los próximos artistas confirmados para Noches Capitales se destacan:
- 27/9: YSY A
- 28/9: Karina La Princesita
- 18/10: Los Auténticos Decadentes
- 01/11: Abel Pintos
- 15/11: Peces Raros
- 28 y 29/11: Miranda!
- 06/12: Andrés Calamaro
- 13/12: Guasones
La nueva edición del festival promete seguir reuniendo a miles de fanáticos para disfrutar de los shows de algunos de los nombres más importantes de la música argentina.