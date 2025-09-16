Ocho mil personas coparon el Hipódromo de La Plata para celebrar los 40 años de historia de Los Fabulosos Cadillacs, que dieron inicio a la nueva edición de Noches Capitales con una noche de fiesta, música y baile.

La legendaria banda argentina hizo vibrar al público con sus clásicos, marcando el comienzo de una serie de presentaciones que prometen mucha música y entretenimiento en la ciudad.

Entre los próximos artistas confirmados para Noches Capitales se destacan:

27/9: YSY A

28/9: Karina La Princesita

18/10: Los Auténticos Decadentes

01/11: Abel Pintos

15/11: Peces Raros

28 y 29/11: Miranda!

06/12: Andrés Calamaro

13/12: Guasones

La nueva edición del festival promete seguir reuniendo a miles de fanáticos para disfrutar de los shows de algunos de los nombres más importantes de la música argentina.

Cómo sigue el tour de Los Fabulosos Cadillacs: