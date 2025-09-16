Ilan Amores, el artista que revolucionó la escena de la cumbia alternativa argentina, vuelve a Niceto Club para cerrar el 2025 con una noche llena de baile, poesía y emoción. El show será el viernes 3 de octubre con un un repaso por su trayectoria más reciente, incluida su gira por Europa, su álbum Caballo Negro y colaboraciones que lo posicionaron como uno de los músicos más innovadores del momento.

Un año consagratorio para Ilan Amores

Luego de presentarse en más de 10 ciudades europeas —incluyendo Madrid, Barcelona, Londres, Berlín, Dublín y Donosti— con localidades agotadas, Ilan Amores regresa a Buenos Aires con una energía renovada. Durante su estadía en Europa, acompañó a Manu Chao en varias fechas y fue parte de la Velada del Año V de Ibai, haciendo una entrada estelar junto a Gaspi, uno de los youtubers más influyentes de habla hispana.

Además, el músico fue convocado por Andrés Calamaro para abrir su show en Posadas, y por el propio Manu Chao para participar en un concierto íntimo en Villa Fiorito, en la casa natal de Diego Maradona, en un evento que ya es parte de la historia musical alternativa.

“Caballo Negro”: cumbia, punk y emoción

A finales de 2024, Ilan Amores lanzó Caballo Negro, su disco más personal hasta la fecha. Producido por ONIRIA y grabado en Delta Sound, el álbum combina la cumbia tradicional con elementos del rock, punk y música popular latinoamericana, en una propuesta sonora y estética cargada de identidad.

La presentación oficial del disco fue en noviembre del año pasado en Niceto Club, con entradas agotadas y una lista de invitados de lujo como Pablito Lescano, ONIRIA y Kun El Príncipe. Desde entonces, el álbum no dejó de sonar en festivales, radios y playlists de todo el país.

Ilan Amores en Niceto Club – Fin de año a pura cumbia

📍 Lugar: Niceto Club – Buenos Aires📅 Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025

🕗 Horario: 20:00 hs

🎟️ Entradas: Ya disponibles en Passline

¿Quién es Ilan Amores?

Con una propuesta que mezcla la fuerza de la cumbia villera, la sensibilidad del rock nacional y la rebeldía del punk, Ilan Amores se ha ganado el respeto de artistas como Pablito Lescano, Manu Chao y Andrés Calamaro.

Su estilo, su lírica y su presencia escénica lo convierten en un referente indiscutido de la nueva cumbia argentina.