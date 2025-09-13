Mirtha Legrand vuelve a reunir a figuras de la política, el espectáculo y la gastronomía en su tradicional mesa.

Este sábado 13 de septiembre, Mirtha Legrand enciende la pantalla de El Trece con una nueva edición de La Noche de Mirtha, desde las 21:30.

La legendaria conductora promete una “mesaza” con invitados de peso, en una semana marcada por la agenda política y el brillo del espectáculo.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

La mesa tendrá como protagonista al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, quien llega a pocos días de las elecciones bonaerenses y seguramente aportará definiciones sobre el escenario político actual.

Por el lado del espectáculo, la reconocida actriz y cantante Elena Roger dirá presente. Roger se encuentra en plena gira internacional, con presentaciones en Argentina, Uruguay y España, y compartirá detalles de su carrera y sus próximos desafíos.

La actriz y bailarina Magui Bravi también será de la partida. Bravi, que atraviesa un momento especial en su vida personal maternando a Galo, hablará de sus proyectos laborales y de cómo equilibra la maternidad con el trabajo.

Para sumar análisis y debate sobre la coyuntura, se suma la periodista, conductora y politóloga Guadalupe Vázquez. El toque gourmet lo pondrá el chef Osvaldo Gross, reconocido por su trayectoria y su creatividad en la pastelería.

Así será la biopic de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand ya puso en marcha su propia serie. Según reveló Ale Castelo en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la diva ya grabó su testimonio para la biopic.

La iniciativa fue impulsada por Nacho Viale, quien sentó a su abuela frente a las cámaras en un estudio de Villa Urquiza para registrar su historia.