Antonela Roccuzzo se consolida cada vez más como una figura independiente, lejos de ser únicamente “la esposa de Lionel Messi”. La rosarina combina su rol como empresaria con una rutina saludable en la que el deporte ocupa un lugar central.

En las últimas horas, Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram, donde supera los 40 millones de seguidores, un video que la muestra lista para jugar al tenis, disciplina que forma parte de su exigente plan de entrenamiento.

En esta ocasión eligió un look total white compuesto por top, skort —una prenda que combina falda y short para mayor comodidad—, zapatillas y medias. El conjunto pertenece a una de las reconocidas marcas deportivas con las que trabaja, con la cual en abril de este año lanzó su propia línea, presentada en un megaevento simultáneo en Argentina y Estados Unidos.

La empresaria de 37 años no solo se destaca por su faceta fitness, sino también por sus elecciones de moda. El pasado 4 de septiembre, durante el último partido oficial de Messi como capitán de la Selección en el país, captó la atención de las cámaras con un look icónico: chaqueta de cuero negra, la camiseta albiceleste, pantalones negros y aros brillantes.

ANTONELA ORGULLOSA DE LIO MESSI

Más tarde, emocionó a sus seguidores al dedicarle un mensaje al capitán argentino: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos @leomessi”.

La publicación recibió miles de comentarios y volvió a dejar en claro que Antonela Roccuzzo es inspiración tanto por su estilo como por su forma de acompañar al astro argentino.