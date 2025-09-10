Cindy Cats, la banda de multiinstrumentistas que está revolucionando la música en vivo, anuncia el lanzamiento de su primer álbum oficial, titulado “En Vivo Vol. 1”, el próximo 17 de septiembre a las 20 hs. El disco reúne lo mejor de sus reconocidas jam 360°, una experiencia que ha cautivado al público por su formato inmersivo, versatilidad sonora y mística colaborativa.

“En Vivo Vol. 1”: la energía del vivo de Cindy Cats

Este nuevo trabajo discográfico registra los momentos más impactantes de sus shows recientes, donde Cindy Cats demuestra por qué es una de las propuestas más frescas y eclécticas de la escena musical actual. Con un enfoque que combina calidad sonora y espontaneidad, la banda traslada la fuerza del directo al formato álbum, permitiendo revivir la experiencia de sus presentaciones en cualquier momento.

El disco incluirá grandes artistas invitados, pero fieles a su estilo, la banda mantendrá el misterio hasta el día del lanzamiento. Las especulaciones ya circulan: ¿Juanse? ¿Dante Spinetta? ¿Trueno? ¿Hilda Lizarazu? ¿Tiago PZK? ¿Juan Carlos Baglietto? ¿Luz Gaggi? La expectativa crece a medida que se acerca la fecha.

Cindy Cats en vivo: próximo show en Ferro, 27 de noviembre

La presentación del álbum coincide con la previa de uno de los shows más esperados del año, cuando Cindy Cats se suba al escenario del Microestadio de Ferro el 27 de noviembre de 2025. Este concierto promete ser una celebración del nuevo disco y una muestra en vivo de todo el crecimiento artístico de la banda.