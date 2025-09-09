Fede Bal volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un momento muy íntimo de su vida personal: su colonoscopia anual.

El actor decidió grabarse antes del estudio médico para concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de colon, una enfermedad que representa una de las principales causas de muerte en el mundo.

En 2020, en plena pandemia de Covid-19, Bal fue diagnosticado con la enfermedad.

En julio de ese mismo año, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dio la feliz noticia de que le había ganado al cáncer tras realizar un tratamiento de quimioterapia. Desde entonces, los controles médicos se volvieron periódicos.

Fede Bal mostró cómo le hicieron una colonoscopia tras superar un cáncer de colon: el video

EL VALIOSO MENSAJE DE FEDE BAL TRAS SUPERAR UN CÁNCER DE COLON

Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera…

Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso.

Lo único que importa es saber cómo estamos. Cómo está nuestra salud.

Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista.

Para este estudio necesario y valioso, me pongo en las manos del gran @drluiscaro y su centro @fundacion.gedyt @gedyt_sa

Un equipo maravilloso que te acompaña en todo el proceso.

Recordá que un estudio a tiempo te salva la vida. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro.

El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente.

Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual.

El chiste del video era no terminar de contar alguna falsa primicia.

Lo que no entiendo es cómo entró, en mi relato lisérgico, el equipo de @estoeseo. ¡Será que los tengo muy metidos en mi corazón!