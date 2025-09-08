El mundo de la música despide a Rick Davies, cofundador, cantante y pianista de Supertramp, quien falleció a los 81 años en Long Island, Estados Unidos.

El artista británico luchaba desde hace casi una década contra un mieloma, enfermedad que finalmente apagó su vida este sábado.

Tras su diagnóstico en 2015, se alejó de las grandes giras, pero continuó tocando con su grupo Ricky and the Rockets, junto a amigos de toda la vida, manteniendo vivo el espíritu musical que lo acompañó desde joven.

Nacido en Swindon, Inglaterra, el 22 de julio de 1944, Davies encontró su vocación musical en la infancia, inspirado por el tema Drummin’ Man de Gene Krupa.

En 1969 fundó la banda Supertramp en Londres junto a Roger Hodgson. Con su voz profunda y el característico sonido del piano eléctrico Wurlitzer, Davies se convirtió en el alma de clásicos como Dreamer, Bloody Well Right, Breakfast in America y Goodbye Stranger.