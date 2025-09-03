Moria Casán fue una de las grandes protagonistas de la gala por los 80 años de Clarín y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

En diálogo con Mshow, la diva repasó su vínculo con el diario, el boom de su nueva obra teatral y la emoción de tener una serie sobre su vida en Netflix.

“Así como Clarín acompaña nuestra carrera, nosotros acompañamos la carrera de Clarín, sus 80”, lanzó Moria.

Y recordó: “Desde que comencé, Clarín estuvo siempre. Toda la vida, sí, hace más de 50 años. Tapas, notas, veranos, inviernos, otoños… En estas fiestas hay que estar agradecida”.

“Desde que comencé, Clarín estuvo siempre. Toda la vida, sí, hace más de 50 años. Tapas, notas, veranos, inviernos, otoños… En estas fiestas hay que estar agradecida”. MORIA CASÁN.

Teatro a sala llena y una obra que “golpea e interpela”

La actriz atraviesa un momento de plenitud con “Cuestión de género”, una obra francesa que se estrenó en París en 2022 y que ahora brilla en la cartelera porteña. “Teatro a reventar, muy feliz.

Es la primera vez que se hace acá, con Arturo Puig, Paula Cona, Ariel Pérez de María y la dirección de Nelson Valente. Hago una transgénero y la verdad que es una obra que golpea, interpela, funciona como espejo y está teniendo gran éxito. El teatro se llena y la gente vuelve a verla”, contó.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

La serie de Netflix sobre su vida: “Me siento honrada”

Sobre la esperada biopic que prepara Netflix, Moria no ocultó su orgullo: “Me siento feliz, honrada, porque para que Netflix te dé una serie sobre tu vida, tenés que tener un poder comunicacional muy fuerte y abarcativo. Ellos hacen un estudio, obviamente. Mi carrera parece que comunicacionalmente es un caso, es raro que me estudien en filosofía, no sé, por mi dixit, por mi impronta o lo que fuera”.

La diva remarcó que lleva “más de 50 años sin parar de trabajar”, con hitos como la obra récord del teatro argentino, ‘Brujas’. “Creo que soy la única mujer del espectáculo que nunca paró de trabajar en el teatro en mi país. Salvo cuando estuve embarazada, tres o cuatro meses, después volví”, recordó.

El casting de la biopic: su hija, Siciliani y Roth

Consultada sobre cómo se eligieron las actrices que la interpretarán, Moria detalló: “La elección fue conmigo y con la empresa. Netflix y la productora About, que es Armando Bo y su equipo, decidieron las actrices. Mi hija va a ser yo en mi juventud, que es rarísimo y loquísimo, imaginate interpretar a su propia madre, se va a tener que parir ella sola, acostarse con su padre, es de locos, es realismo, surrealismo".

Y siguió: “Después la Siciliani para una época y Roth para otra. Va a tener mucho nivel porque mi vida realmente es titireteada por el universo, muy realismo mágico. Es muy interesante lo que se va a ver”.

Moria Casán y el elenco de su serie (Foto: captura Instagram @moria_laone)

Finalmente, confirmó: “Obvio que voy a aparecer yo en la serie. Eso es lo que registró mucho Netflix, mi abarcativo de todas las edades y que los adolescentes me tienen en sus memes. Ese trasvasamiento generacional es muy abarcativo, la verdad que me siento honrada en tenerlo”.

Un homenaje en vida y el cariño de todas las generaciones

Para Moria, este presente es un verdadero homenaje: “Obviamente, totalmente homenaje. Es algo que te ocurre en la vida, por suerte. De carisma, de ángel, no sé, es algo que te ocurre”.

La diva sigue vigente, llena teatros y ahora suma una serie que promete ser furor. Su historia, su impronta y su carisma siguen marcando generaciones.