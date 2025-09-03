Mimi Alvarado apuntó con todo contra Yanina Latorre después de que en Sálvese Quien Pueda se mencionara que estaba separada de Luciano “El Tirri”, algo que desmintió de manera categórica. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la mediática lanzó un fuerte descargo contra la conductora y su equipo.

“La única persona del medio que me separa de Luciano es Yanina Latorre. Yo soy de las pocas periodistas que no le tienen miedo, porque muchos se callan. Lo que me molesta es que no fue a la fuente, el periodista tiene que chequear. Si tiene mi número, que me pregunte. Insistió en que estaba separada y eso me enojó muchísimo. Cuando tenga que anunciar algo, lo voy a decir yo. Luciano y yo nunca nos separamos”, aseguró Mimi, visiblemente molesta.

Además, recordó otro episodio reciente que la indignó: “Hace poco también dijo que a mí me quisieron sacar de un boliche porque estaba en pedo. Eso también era mentira. Yo tenía gripe y las fotos que mostraron estaban hechas con inteligencia artificial. Mi familia lee portales y no me gusta que inventen cosas”.

EL ENOJO DE MIMI CON YANINA LATORRE

En ese tono, Mimi acusó a Yanina de distorsionar la información: “Todo lo que contaron en su programa fue mentira. A Yanina le mandan fotos y ella las acomoda como quiere, o alguien se lo contó mal. Es falso que me hayan sacado del lugar que dijo”.

Finalmente, no solo cuestionó a Latorre sino también al panel que la acompaña: “Jamás voy a amenazarla, pero tengo data fuerte. A Majo Martino la considero amiga, pero Lizardo Ponce está muy subido al pony y yo fui la que lo metí ahí. Capristo trabajó conmigo y sé que es peligrosa. Del de lentecitos no tengo nada porque no lo conozco. No me gusta cuando tiran fruta sin pruebas”.

Con estas declaraciones, Mimi dejó en claro que no piensa deja