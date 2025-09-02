La Mami Jacky cumplió años y lo festejó con amigos, pero también con la presencia de L-Gante, que cantó para los presentes. La cantante aprovechó y le tiró un palito a Wanda Nara.

La mujer que celebró la llegada de sus 41 le pidió a Elián que contara cómo se conocieron y él empezó: “Si supieran cómo la conocí a ella…”.

Enseguida detalló: “Bailando ahí, teniendo una conversación de pareja y se queda el ascensor en un piso que no era al que íbamos, ahí en el Chateau. Y conocimos a esta personita que vino con una canción”.

EL PALITO DE LA VECINA DE WANDA NARA

La Mami Jacky interrumpió a Elián y reveló: “Cuando se trabó el ascensor dije ‘esta es mi oportunidad para cantarle’”.

Foto: Captura (América)

No sólo eso, sino que luego pidió aliento de sus amigos y soltó una provocación contra Wanda Nara: “¿La vecina vino? Ah, no, se la perdió me parece”.