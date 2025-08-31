El actor Juan Minujín salió a contestar las duras declaraciones de Nacho Sureda, quien lo había criticado públicamente días atrás en una entrevista y hasta se refirió a él de manera despectiva llamándolo “Minugil”.

En diálogo con Mitre Live, programa conducido por Juan Etchegoyen, Nacho Sureda —recordado por su papel de “Pantera” en El Marginal— había apuntado contra su colega por supuestas actitudes de ego y lo acusó de ser “inseguro”. Sus palabras rápidamente se viralizaron y generaron revuelo en las redes sociales.

Etchegoyen reveló que en las últimas horas se comunicó directamente con Minujín para conocer su versión. El actor, protagonista de En el barro, respondió con un mensaje contundente pero sin escalar el conflicto:“Sí, ayer leí lo que mencionás. A mí también me sorprendió, básicamente porque no nos conocemos y nunca compartimos ningún proyecto juntos. Así que no sé muy bien qué decir. La verdad es que no tengo mucho que comentar”, sostuvo.

Nacho Sureda liquidó a Juan Minujín: “Yo le digo Minugil” | Créditos: Instagram @juanminujin

EL ENOJO DE JUAN MINUJÍN

Además, agregó: “No vi tu programa pero leí una nota donde ponían lo que había dicho sobre mí. Me sorprendió justamente porque no nos conocemos. Pero bueno, no tengo mucho más que decir”.

Con estas palabras, Juan Minujín buscó bajarle el tono a la polémica, aunque dejó en claro su sorpresa por los dichos de Sureda.

Mientras tanto, el cruce entre ambos actores sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo y en los portales de noticias, alimentando la discusión sobre viejas tensiones en el universo de El Marginal.