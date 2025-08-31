Emma Vich quedó en el centro de las críticas luego de que se revelara un supuesto ritual que habría hecho contra dos de sus ex compañeros de Gran Hermano, entre ellos, Juliana “Furia” Scaglione.

Según contó el periodista Pepe Ochoa en LAM, el dueño de un departamento que Vich alquiló lo acusó de haber dejado la propiedad en malas condiciones.

Sin embargo, lo más llamativo fue lo que encontró en el freezer: papeles con los nombres de Furia y del estilista Kennys Palacios. En ellos, el ex GH habría escrito frases como “atada y estancada” y “sin trabajo te quedarás”.

Emma Vich apostó a un radical cambio de look. (Foto: X/vichemma)

La práctica, conocida popularmente como “congelamiento”, se asocia con la idea de frenar el progreso de una persona o alejarla de tu vida. Aunque algunos lo consideran un ritual de protección, la intención que se le atribuyó a Emma despertó sorpresa y rechazo en las redes.

LA REACCIÓN DE FURIA CONTRA EMMA VICH

Lejos de enojarse, Furia reaccionó fiel a su estilo: con humor y sarcasmo. La influencer compartió un video desde Turquía mientras veía el programa de Ángel de Brito y lanzó: “Ángel, decile que mirá lo atacada y estancada que estoy... o no sé qué. Lo estoy mirando desde Estambul”.

Actualmente, Furia disfruta de un viaje por Asia. Su primera parada fue Vietnam, donde se sumó a las grabaciones junto a Marley, y luego decidió extender su recorrido a Turquía. Desde allí comparte con sus seguidores postales de paisajes, paseos y experiencias culturales, dejando en claro que atraviesa un gran momento personal.