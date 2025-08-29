La salida de Benjamín Alfonso del elenco de Valeria, la ficción española producida por Netflix, estuvo marcada por la polémica, y luego de que el actor revelara que había sufrido acoso sexual, en Puro Show contaron quién fue la persona que lo incomodó.

“Es con quien él tenía las escenas, la protagonista”, afirmo Fernanda Iglesias.

“Diana Gómez”, remató la panelista en referencia a la actriz de 36 años, que además hizo el rol de esposa de Berlín en La Casa de Papel.

Lionel Messi con Diana Gómez. (Foto: @didigmz)

Un dato llamativo es que la salida de la directora de la ficción se produjo casi en simultáneo con la desvinculación del adonis argentino.

QUIÉN ES DIANA GÓMEZ

Lo cierto es que al poco tiempo del supuesto exceso durante el rodaje, la española se puso de novia con el periodista catalán Roger Escapa, con quien en diciembre de 2021 tuvo un hijo, Gael.

Roger Escapa con Diana Gómez. (Foto: @rogerescapa)

Éxito rotundo en el gigante del Streaming, la serie Valeria tuvo cuatro temporadas y además impulsó la carrera del actor y modelo español Maxi Iglesias, quien reemplazó a Benjamín Alfonso en el protagónico.

Para diciembre de 2024 y luego de cinco años en pareja, Diana Gómez se casó con Roger Escapa...