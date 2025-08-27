El mundo del folclore está de luto: el compositor y acordeonista Raúl Barboza, considerado uno de los máximos referentes del chamamé, falleció este miércoles a los 87 años en París, ciudad donde residía desde hace más de una década.

La triste noticia fue confirmada por su representante, Alberto Felici, quien expresó: “¡Hasta siempre, Raúl! Tengo la triste noticia del fallecimiento del Maestro, sucedida en la tarde de hoy, 27 de agosto de 2025”.

Raúl Barboza (Foto: Noel Smart)

En su comunicado, Felici agregó: “Agradeciendo a cada uno de ustedes el acompañamiento que le han brindado durante toda su actividad profesional, les dejamos un abrazo y seguiremos informando de cualquier novedad por este medio”.

Radicado en Francia desde 1987, Barboza fue reconocido como Caballero de las Artes y de las Letras por el gobierno francés, y en 2024 recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Nordeste.

A LOS 87 AÑOS MURIÓ RAÚL BARBOZA, EL EMBAJADOR ARGENTINO DEL CHAMAMÉ

Su carrera lo llevó a tocar junto a figuras como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y Atahualpa Yupanqui, sin perder nunca el vínculo con las raíces del Litoral.

“Siempre late en mi interior”, dijo sobre la Argentina, aunque lamentaba los cambios del país: “Salíamos de noche a tocar y volvíamos caminando. Hoy hay que estar encerrado. En París puedo estar sin trabajo pero tranquilo, vivo bien en la austeridad”.

Raúl Barboza (Foto: Gentileza Festival Cosquín 2011)

Desde niño fue un “niño prodigio” del acordeón. A los 12 años ya grababa profesionalmente, y en los ‘60 lanzó su primer disco. En Francia logró imponerse con el chamamé: “No claudiqué hasta mostrar mi música”, afirmó. En 2023 lanzó París Souvenirs Latinoamericanos y dio uno de sus últimos shows en marzo en Entre Ríos.

“Siempre hice los arreglos de los grupos en los que estuve, pero todo de forma oral. He sido un músico de oído, ‘orejeador’”, dijo. “Era un viejo sueño mío que se reconociera al chamamé no sólo como una música de baile, sino también para disfrutar de tan sólo escucharla”.

