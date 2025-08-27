El reconocido actor español Eusebio Poncela, protagonista de películas fundamentales del cine iberoamericano como La ley del deseo y Martín (Hache), falleció este miércoles 27 de agosto a los 79 años. La triste noticia fue confirmada por la Academia Española de Cine a través de su cuenta oficial en X.

Nacido en Madrid el 15 de septiembre de 1945, Poncela tuvo una carrera multifacética: fue actor, pintor, productor y guionista. Su salto a la fama llegó con Arrebato, una película de culto del director Iván Zulueta que protagonizó junto a Cecilia Roth, su gran amiga y con quien compartió también parte de su vida en la Argentina.

Eusebio Poncela (Foto: EFE)

“Trata temas que me atravesaron: el amor y las drogas”, dijo sobre ese film, que si bien fue muy maltratado por la crítica española, recobró fuerza tras su remasterización y lanzamiento en DVD en 2002 y se convirtió en una pieza de culto y motivo de orgullo para el actor.

Leé más:

El thriller de 8 capítulos con el español Mario Casas que es una joya de Netflix

A LOS 79 AÑOS, MURIÓ EUSEBIO PONCELA, ACTOR FETICHE DE ALMODÓVAR Y ARISTARAIN,

En los años 80 brilló en Los gozos y las sombras, Matador y La ley del deseo, de Pedro Almodóvar, donde interpretó a Pablo, un director de cine homosexual que tenía una relación con Antonio Banderas. “Para la época fue una ficción muy controversial”, contaban quienes trabajaron en la producción, ya que mostraba escenas de sexo explícito entre hombres, algo poco habitual en ese momento.

En los 90 vivió en Argentina, en la casa de Fito Páez y Cecilia Roth, y allí logró recuperarse de su adicción a la heroína. “En Ushuaia terminé mi desintoxicación”, contó.

Eusebio Poncela (Foto: captura de videoclip Matador de Los Fabulosos Cadillacs)

En ese tiempo protagonizó Martín (Hache), de Adolfo Aristarain, La Sonámbula de Fernando Spinner, Vidas privadas de Fito Páez y protagonizó el multipremiado videoclip Matador de Los Fabulosos Cadillacs.

Desde sus comienzos en el teatro con Mariana Pineda, de García Lorca, hasta sus últimos proyectos, Poncela dejó una huella única. Siempre rebelde, siempre intenso, su legado forma parte de lo mejor del cine y la cultura hispanoamericana.

Leé más:

Netflix: la fabulosa serie de época con 8 capítulos y subida de tono

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.