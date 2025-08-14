Connie Isla sorprendió a sus seguidores de TikTok al contarles que se casó en secreto.

La cantante, escritora e influencer argentino publicó un video de su boda íntima y explicó por qué mantuvo el acontecimiento en privado.

Foto: TikTok.

QUÉ DIJO CONNIE ISLA DE SU CASAMIENTO SECRETO

“Me casé. No era un videoclip. Estoy tan sorprendida como ustedes”.

“Hace unos días se desayunaron que ahora tengo marido. En los últimos años alejé muchísimo mi vida personal de las redes y dejé de mostrar casi todo, más aún mis procesos amorosos. Solo doy pistas en mis canciones, pero conocí a mi alma gemela y pasé de 0 a un 1.000.000”.

Foto: TikTok.

“Yo era la que jamás se había visualizado casándose, en parte, empapada de cinismo, consecuencia de una sociedad emocionalmente inoperante y asqueada del cringe que me daba pensado”.

“Pero me calcé el vestido y di el sí... Encontré el amor de mi vida”.

Foto: TikTok.

