La modelo Zaira Nara sorprendió a sus seguidores al revelar el emprendimiento que inició su hija Malaika, fruto de su relación con Jakob von Plessen.

Con orgullo, la conductora compartió en redes sociales imágenes de la pequeña junto a una amiga, quienes decidieron montar un simpático negocio en la puerta de su casa.

EL EMPRENDIMIENTO DE MALAIKA

El proyecto consiste en un puesto de jugo de naranja exprimido, elaborado por ellas mismas con frutas cosechadas del jardín familiar.

Las niñas colocaron una mesita en la vereda y exhibieron las jarras llenas de jugo natural, listas para vender.

Zaira Nara reveló la nueva iniciativa de su hija, fruto de su relación con Jakob von Plessen. Crédito: Instagram

Con la frase “De tal palo…”, Zaira destacó la iniciativa de su hija, dejando en claro que el espíritu emprendedor parece ser una herencia familiar.