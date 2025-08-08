Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que Delfina Gérez Bosco está en pareja y dieron a conocer la foto del hombre que la volvió a enamorar tras su separación de Ricky Diotto.

“Está de novia hace un mes con una persona que conoció a través de amigos, se llama Ezequiel Salzano”, contó la panelista y Carolina Molinari comentó: “El otro día la vi cerca de mi casa, en Puerto Madero, entrando a un edificio con un bolsito”.

Delfina Gérez Bosco tendría nuevo novio (Foto: captura de eltrece).

La conductora estuvo en pareja con el ex de María Fernanda Callejón casi un año y en febrero del 2025 terminaron su relación. Ahora Delfina volvió a apostar al amor de la mano de un hombre que no tiene que ver con los medios.

¿POR QUÉ DELFINA GEREZ BOSCO SE SEPARÓ DE RICKY DIOTTO?

Delfina Gerez Bosco mandó al frente a Ricky Diotto en el programa de Pampito y Matías Vázquez al revelar que Ricky Diotto nunca pudo de cerrar su ciclo con María Fernanda Callejón, lo que estropeó su noviazgo.

“No es algo lindo cuando uno no está tranquilo, él tiene mucha cosa mediática, tiene temas por resolver, cosas pendientes y tiene que ver con eso...”, dijo sin filtros en Puro Show.

