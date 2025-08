Paula Chaves tiene un bulldog francés de 15 años, cuando lo normal es que esa raza de perros viva un promedio de apenas ocho. Pero ella contó el polémico secreto.

En su espacio en Olga, la modelo confesó: “Pedro me lo regaló hace 15 años. No viven más que siete u ocho años. Tiene 15 y está bárbaro. El día que yo entré en trabajo de parto con mi segundo hijo, se tomó todo el líquido amniótico lleno de células madres”.

Y profundizó: “Yo rompí bolsa en mi casa. El perro se tomó el charco entero de líquido amniótico. Para mí, por eso está vivo”.

QUÉ HACE PAULA CHAVES CON SU LECHE MATERNA

Paula Chaves no sólo contó la anécdota que mantiene vivo a su bulldog francés, sino que reveló otros usos hogareños: “Yo a mis hijos les curaba la conjuntivitis con leche materna. Mis hijos tenían el ojo pegado y yo… (hizo un gesto de extraerse leche)”.

Pedro Alfonso con el bulldog francés de 15 años | Créditos: Instagram @chavespauok

Finalmente, admitió: “A Pedro le hice un café con leche con mi leche”. A ello, Pedro respondió en Instagram: “Hola, me encanta el programa porque me entretiene y hace descubrir cosas que no sabía”.