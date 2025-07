Activa en TikTok y más picante que nunca, China Suárez no solo lanzó indirectas a Wanda Nara, también se habría reído de su propia fama de “come hombres”.

La actriz, actual novia de Mauro Icardi, publicó un video con la canción My humps, de Black eyed peas, mostrando en primer plano su rostro y haciendo provocadores gestos.

Foto: captura de pantalla de TikTok.

DE QUÉ SE TRATA “MY HUMPS”, DE THE BLACK EYED PEAS

“My Humps” de The Black Eyed Peas (2005) es una canción pop-dance muy conocida por su letra provocativa y pegadiza.

¿De qué se trata?

La canción habla de cómo una mujer usa su cuerpo para atraer la atención de los hombres y conseguir regalos, dinero o lujos.

Es una letra lúdica, casi paródica, sobre el poder de seducción y cómo algunos hombres gastan dinero para complacerla.

La voz principal es Fergie, que canta en tono coqueto y provocador: “My hump, my hump, my hump, my lovely lady lumps…”.

En resumen: es un tema de fiesta, descarado y sexualmente insinuante, que juega con la idea de la atracción física como poder de negociación.

