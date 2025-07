Desde Estambul, Mauro Icardi sorprendió con un provocador posteo junto a la China Suárez, dejando en claro que su vínculo está más firme que nunca.

En medio de rumores, críticas y especulaciones, el futbolista decidió ponerle fin al misterio con una contundente declaración de amor.

“Ellos rezando por nuestra ruptura... Nosotros planeando nuestro futuro juntos. Te amo”, escribió Icardi, arrobando a la actriz.

La frase acompañó una galería de imágenes íntimas donde se los ve abrazados, sonrientes y a los besos dentro de una lujosa limusina.

El contundente posteo de Mauro Icardi y China Suárez desde Turquía tras el escándalo con Vicuña. Crédito: Instagram/@mauroicardi

China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña y Ángel de Brito desde Turquía

China Suárez se hizo eco de una polémica versión que arrojó Ángel de Brito sobre la presunta furia de Benjamín Vicuña por no poder ver a sus hijos y le respondió con todo, atendiendo al conductor de LAM y a su ex.

“Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa. Nadie le contestaba. El encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto. Hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños”, escribió Ángel en una historia que subió a Instagram.

Y continuó: “En la comisaría le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana. Hoy es feriado”.

“En estos tres días no pudo ver a sus hijos. Hoy (9 de Julio) le tocaba tenerlos y fue imposible”, expuso el conductor de LAM, desde su red social porque no pudo ir al programa por una lesión en la pierna.

Desde Estambul, la China se puso al tanto de los dichos de Ángel de Brito y lo salió a desmentir furiosa.

Foto: Instagram

“Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”, escribió la actriz en su red junto a la captura de un chat que daría prueba de su predisposición para que Vicuña vea a Amancio y Magnolia.

Y siguió con su letal arremetida: “¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, está durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo.

"A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

“Me callé años. Años. Se terminó. No me van a pisar más”, finalizó la China Suárez, echando por tierra la acusación de impedirle a Benjamín Vicuña que vea a sus hijos y dejando entrever que los menores no estarían a gusto en la casa de su padre.