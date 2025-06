René Bertrand falleció este jueves tras padecer una enfermedad que avanzó de manera fulminante. Su amigo cercano, Mariano Iúdica, expresó el profundo dolor que generó su partida y relató cómo fueron sus últimos días de vida.

“Qué tristeza, qué tristeza. Se fue el mejor de los nuestros. Muy querido. No encuentro las palabras, te juro. Fue tan repentino, tan cruel todo. Es muy terrible, chicos. Es muy terrible”, dijo Iúdica visiblemente conmovido en diálogo con Intrusos (América TV).

Mariano Iúdica y René Bertrand. Foto: Instagram @marianoiudica

Cómo fueron los últimos días de René Bertrand

El conductor detalló que la enfermedad que afectó a Bertrand fue devastadora y avanzó con una velocidad que sorprendió incluso a sus seres más cercanos.“Fue muy repentino. Muy dura esta enfermedad hija de mil pu... Se lo comió y eso que le peleó”, confesó Iúdica, quien mantuvo contacto frecuente con la familia del actor durante este difícil proceso.

Mariano Iúdica y René Bertrand. Foto: Instagram @marianoiudica

Mariano Iúdica con René Bertrand, Gerardo Sofovich y Flor de la Ve. Foto: Instagram @marianoiudica

El último episodio crítico se produjo horas antes de su fallecimiento: “Tuvo una crisis nueva ayer. Tuvo una noche muy jodida. Ayer, cuando la llamé a Belén a la mañana, estaba con él en el lecho de su cama. Una pesadilla, una tragedia”.

La compañía de su madre en los momentos finales

Durante sus últimos días, René Bertrand fue acompañado por su madre, María Rosa Fugazot. Su pareja, Belén, y sus hijos no pudieron estar presentes debido a una fuerte gripe que los afectó recientemente. “Belén y los nenes estuvieron con una influenza, una de esas gripes muy fuertes que hay ahora, entonces los últimos días no podían estar con él, lo tenía María Rosa, porque él no tenía defensas”, explicó Iúdica.

Finalmente, el conductor reveló que el diagnóstico le fue comunicado tan solo un mes atrás, cuando la enfermedad ya estaba en un estado avanzado con metástasis.

“Fue una cosa muy veloz. Para los que están a su alrededor es muy shockeante. Belén estaba como en una película. Yo me enteré hace un mes de la enfermedad, de lo avanzado que estaba, de adónde se había desencadenado la metástasis y demás”.