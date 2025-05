Mauro Icardi volvió a ser noticia en las últimas horas luego de que se viralizara un video reto de cuando era desconocido. El mismo es de cuando el entonces joven viajó a España para empezar su camino en el Fútbol Club Barcelona, antes de la transformación de su vida mediática junto a Wanda Nara.

En la filmación, el futbolista explicaba que no accedió a la doble ciudadanía porque sus planes eran en algún momento formar parte de la Selección argentina: “La Selección española ya me dijo si quería jugar con ella, pero me quisieron hacer cambiar el pasaporte”.

“Les dije que no, porque yo quería jugar con la Argentina. A ver si me llaman la siguiente y listo”, dijo en ese entonces el rosarino que se incorporó a sus 15 años a las categorías inferiores del FC Barcelona. Actualmente, a sus 32 años, Icardi es parte del Club Galatasaray, está en una guerra legal con Wanda por sus hijas y formalizó su relación con la China Suárez.

ASÍ ERA LAMBORGHINI DE WANDA NARA ANTES DE PLOTEARLO A ROSA

Wanda Nara apareció en los tribunales de Milán por la audiencia de su divorcio de Mauro Icardi con un Lamborghini Huracán Spyder rosa y dio que hablar. Se trata del mismo que compartía con el futbolista el tiempo que vivieron en Italia pero un impactante cambio.

La conductora de MasterChef supo dar que hablar una vez más no solo en Argentina sino que también en las calles europeas. El espectáculo es su fuerte y así lo hizo en esta oportunidad al aparecer en uno de los móviles que le quedó de la división de bienes totalmente renovado.

El Lamborghini antes era color celeste, el mismo que Icardi usó durante años como vehículo personal tanto en Milán como en París en su paso por el PSG. “Mandó a plotear todos los autos para que no le traiga recuerdos y se quedó con los 15 autos que tenían ahí”, dijo Yanina Latorre en América.

