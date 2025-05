Con el mismo desparpajo que Fernanda Iglesias contó que se separó tras nueve meses de relación, la periodista reveló en vivo que le tiró los perros a un político ¡pero que rebotó!

“A mí lo que me gusta es que me parece muy gracioso, me parece brillante. Todas las cosas que hizo en la campaña y qué sé yo, me parecieron geniales”, se sinceró la panelista de Puro Show sobre lo que le pasa con Martín Tetaz.

Entonces aclaró que no llegó a trabajar con el actual diputado nacional por la UCR en Lanata sin filtro, ya que no coincidieron en las fechas en que ambos fueron columnistas, y enfatizó: “La inteligencia me seduce”.

Fernanda Iglesias y Martín Tetaz.

“Si yo lo veo así (como en la foto) y no sé quién es, no le doy like porque no es mi tipo, pero todo el combo...”, remató Iglesias en alusión al aspecto físico del político que suele bromear por su baja estatura.

LA HONESTIDAD BRUTAL DE FERNANDA IGLESIAS

Súper interesada, Fernanda confesó la medida extrema que tomó para para contactar a Martín: “Conozco a su jefa de prensa porque trabajaba conmigo. Le dije que lo encontré en la aplicación a Martín y que le avise que le di like”.

“Esto fue hace tres días y nunca más supe...”, lamentó Fernanda Iglesias desilusionada con Martín Tetaz.