Sabrina Rojas contó en Pasó en América en qué gastó su primer sueldo y al final hizo una reflexión sobre la decisión que tomó en ese entonces: “Mi primer sueldo importante fue con una publicidad que hice para un desodorante, me hice las lolas, me alcanzaba justo”.

“Una vez que salí de ahí me fui a Avenida Cabildo a comprarme strapless, porque ya estaban sostenidas y me iba al boliche feliz. Que estupidez, ¿cómo una boludez nos pone seguras? Para mí era un lujo porque yo pagaba el alquiler”, aclaró luego la conductora.

Natalie Weber por su parte comentó: “¿No te pasaba que cuando te operaste que no querías usar corpiño para que se te noten los timbres? Yo como antes me ponía relleno cuando me operé quería mostrar que eran de verdad”.

AILÉN BECHARA REVELÓ EN QUÉ GASTÓ EL PRIMER SUELDO COMO PROMOTORA DE GUIDO KACZKA

Tras escuchar a sus compañeras en el programa de América, Ailén Bechara contó que también se hizo la cirugía de aumento de busto con su primer sueldo y luego reveló qué hizo con el que cobró como azafata de Guido Kaczka.

“Yo con mi primer sueldo de promotora también me operé y me salieron 5 mil pesos mis primeras lolas. Y después cuando trabajé con Guido me acuerdo que gané 800 pesos y me comoré mi primer sommier, pasé de una cucheta horrible e incómoda al sommier”, dijo la panelista.

