Halit Ergenç, el recordado actor que dio vida a Onur en la exitosa telenovela turca Las mil y una noches, fue condenado por la justicia de su país a un año y diez meses de prisión por falso testimonio.

La decisión fue tomada tras una causa que lleva más de una década en curso, relacionada con su participación en las protestas del Parque Gezi en 2013.

Todo se remonta a junio de 2013, cuando miles de ciudadanos turcos se manifestaron en Estambul contra la tala de árboles en el Parque Taksim Gezi.

En aquellas marchas se sumaron artistas y celebridades, entre ellos, Halit Ergenç. Según la justicia, el actor declaró durante las primeras investigaciones que había asistido “por voluntad propia”.

Sin embargo, las autoridades aseguraron contar con pruebas que demostrarían lo contrario, lo que derivó en la acusación de falso testimonio.

La agencia de comunicación ID İletişim, que representaba a varios de los artistas presentes en las marchas, fue señalada como promotora de la participación de sus figuras en las protestas.

Su directora, Ayşe Barım, recibió una condena a 30 años de prisión, y algunos medios en Turquía hablan de una posible persecución política impulsada por sectores afines al presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Halit Ergenç, Onur en Las mil y una noches, fue condenado a prisión en Turquía. Crédito: Instagram

LA DEFENSA DEL ACTOR Y SU APARENTE CALMA

Durante el juicio, Halit Ergenç negó haber mentido y defendió su testimonio: “No mentí. Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito”.

A pesar de la condena, el fallo aún no está firme y el actor no irá a prisión si no incurre en otro delito durante el plazo que dure la sentencia.

Este martes, el actor se mostró sonriente en la entrega de los Premios del Teatro Bedia Muvahhit, pero evitó referirse al tema. Aunque enfrenta una situación compleja, Halit Ergenç parece mantenerse sereno ante la condena que lo pone nuevamente en el centro de la escena pública, esta vez, lejos de los reflectores de la ficción.