En las últimas horas comenzó a circular un rumor de que Mariana Brey ocuparía el lugar de Amalia “Yuyito” González y las malas lenguas se lo adjudicaron a la virulenta compañera de la periodista, Nancy Pazos a quién fueron a entrevistas desde Puro Show.

Pero al llegar al lugar, el cornista del ciclo de eltrece se encontró con una excusa insólita de la ex de Diego Santilli: que no le daba un móvil por tratarse de un programa conducido por un “gorila” como Sebastián “Pampito” Perelló, a lo que su compañero Matías Vázquez reaccionó fuerte.

“No, no, Nancy, eso no se hace. Si una periodista como vos, una mujer que habla de todo, de golpe discrimines así a nuestro cronista Walle y te hagas la cocorita, realmente rompe un poquito las pelotas”, lanzó Vázquez.

Nancy Pazos y Matias Vázquez (Capturas: eltrece)

“¿Sabés qué es una falta de respeto? Porque me acuerdo que muchas veces también la fui a buscar como cronista y ella cuando quiere hablar te pide que hables y si no, te pasa por encima. Así que acá me parece que se fue muy de mambo esta mujer”, agregó Matías.

“Es que lo que dije, que nos discrimina, y me lo acaba de confirmar ella. Yo dije ‘nos discrimina por lo que pensamos, por nuestra ideología’, y lo acaba de confirmar, sí, nos discrimina”, agregó Fernanda Iglesias.

“Peor, ella no está abierta al debate. O sea, si vos sos de la vereda de enfrente, ella no habla con vos. Es peor todavía”, señaló Pochi. “No la busquemos más a Nancy, listo. No nos quiere dar nota porque supuestamente pensamos distinto a ella. (…) Lo bueno es que ya lo dijo públicamente y queda expuesto que no nos quiere dar nota porque supuestamente somos gorilas”, cerró Pampito.

Fernanda Iglesias, Nancy Pazos y Matias Vázquez (Capturas: eltrece)

