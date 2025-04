Cuando estalla una polémica en el mundo del espectáculo argentino, Moria Casán no se queda callada. Esta vez, la diva volvió a ser protagonista al pronunciarse con su característico sarcasmo sobre el conflicto que enfrenta a Lizy Tagliani con Viviana Canosa.

En las redes sociales, Moria lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Estoy viendo el nacimiento de una santa, previo a Semana Santa”.

El mensaje, cargado de ironía, fue interpretado como un respaldo directo a Tagliani y una crítica velada hacia Canosa, que días atrás leyó al aire una denuncia contra Lizy, acusándola de robo y de estar involucrada en situaciones aún más delicadas.

Lizy Tagliani. Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres argentinas.

Viviana Canosa declaró en Comodoro Py. (Foto: Puro Show).

En Puro Show destacaron la importancia del mensaje y cómo este gesto marca una clara postura en un conflicto que sacude a la farándula.

Por qué Pampito se enojó con Viviana Canosa

La aclaración de Viviana Canosa de que en realidad no había vinculado a Lizy Tagliani a la red de trata de menores que fue a denunciar a Comodoro Py descolocó a todos, y Pampito se sacó en vivo por los mensajes que le enviaba la periodista, ofendida porque se ponía en duda su prestigio.

“No nos justifiquemos absolutamente de nada. Acá, en este programa opinamos lo que se nos antoja. ¡Basta!”, exclamó el conductor de Puro Show tras blanquear que “Viviana está bastante enojada”.

Viviana Canosa se quejó con Pampito. (Foto: Puro Show)

Entonces desarrolló su bronca: “Acá fuimos muy claros en lo que dijimos. Que Canosa hizo las cosas como corresponden, se presentó a la justicia y declaró. Ahora, ayer en TN salió y dijo que Lizy no estaba involucrada (en la red de pedofilia). ¿Está o no está involucrada Lizy?”.

“Es lo único que tenemos que preguntar. Así que no nos ofendamos por preguntarnos. Porque hacemos periodismo. A mí no me consta que Lizy sea pedófila ni me llegó ninguna información de nada. Ahora, si es pedófila, que lo cuente. Y si no lo es, que también lo diga”.

Y se exasperó: “¿¡Qué me vienen a llamar!? ¡Me caliento! Lo único que falta. ¿Qué es esto?”.