Luego de que Viviana Canosa destrozara a Lizy Tagliani y revelara en detalle lo que sufrió cuando eran amigas (entre varias cosas, aseguró que le robó plata y se portó muy mal con ella), Laura Ubfal sorprendió al hablar de este tema.

“Hoy escuché a Guido Záffora que dijo que cuando Lizy se enteró (de todo lo que dijo Viviana Canosa) se descompuso”, lanzó la panelista de LAM.

“Cuando Lizy escuchó y empezó a ver los videos, se sintió mal”, agregó. Y cerró: “Y viste que en ese video (que hizo en respuesta a lo que dijo la conductora de Viviana en vivo) sale como temblando, ese que dice que son todas mentiras”.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TREMENDA RESPUESTA DE LIZY TAGLIANI A VIVIANA CANOSA TRAS ACUSARLA DE HABERLE ROBADO PLATA

Luego de que Viviana Canosa comenzara su programa Viviana en vivo, que conduce por eltrece, contando por primera vez todo lo que sufrió cuando era amiga de Lizy Tagliani, asegurando que le robó plata -entre otras cosas- la humorista recogió el guante y respondió sin filtro.

“Me están mandando un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras”,comenzó diciendo la humorista en un video que compartió en Instagram.

“Me pongo a disposición, y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video. Y bueno, quien quiera creerme, que me crea”.

Foto: Captura de Instagram (@lizytagliani) Por: Fabiana Lopez

La publicación recibió todo tipo de comentarios, algunos de sus amigos famosos apoyando sus palabras, y agregó unas contundentes líneas en su muro: “Perdón, pero ni mi nombre, ni el de mi mamá, se mancha ni se manchará jamás. Beso gigante para todos”.