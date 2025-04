Tras 25 años en pareja con el director de cine Juan Taratuto, sorprendió que Cecilia Dopazo, quien supo ser su pareja durante casi tres décadas, anunciara su separación.

La actriz contó hace tiempo que con Juan, el padre de sus dos hijos, Santino y Francisco, decidieron cortar con su vínculo amoroso, pero recién ahora habló a fondo de su ruptura.

Cecilia Dopazo habló de su separación de Juan Taratuto. Foto: IG | ceci.dopazo

En diálogo con Nicolás Peralta, una de las protagonistas de la obra Made in Lanús dio detalles de su separación y habló sin filtro de cómo atraviesa la soltería después de tantos años en pareja.

CECILIA DOPAZO HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE JUAN TARATUTO

Cecilia Dopazo y el director Juan Taratuto. (Foto: Movilpress)

“Estoy separada, sí. Hace casi dos años ya que nos separamos. Está todo en muy buenos términos. Después de 25 años, nos separamos y nos parece que está bien así. Estamos los dos empezando una nueva etapa en la vida, que también es una sensación muy joven, así que está bueno”, confió la actriz.

“No fue para nada fácil. Es un cambio de esquema rotundo”.

“No fue para nada fácil. Es un cambio de esquema rotundo. Los cincuenta y pico son un cambio siempre, al menos para las personas que fuimos madres y padres porque los hijos empiezan a irse de la casa o viven en tu casa pero se la pasan afuera. Dentro de esa modificación, también ocurrió la separación”, sumó.

¿Le gustaría volver a enamorarse? “No, así estoy bien por ahora. Tener más de lo que ya tuve por 25 años no es algo que desee en este momento. No, realmente volver a tener lo mismo no. Ya está, fue una larga experiencia y ya la viví. No sé qué me deparará el futuro, pero por ahora estoy muy bien viviendo esta etapa sola” sentenció.