Fiel a su estilo, siempre dispuesta a decir lo que piensa sin filtro, Mimi Alvarado destrozó a Paula Chaves acusándola de perjudicarla puertas para adentro.

“La gente del medio que no tiene códigos no son amigos míos y no dejo entrar en mi círculo a cualquiera. Se te hace la amiguita y después te clava un cuchillo por atrás, como lo que me pasó con Paula Chaves, que no voy a dejarla pasar. Yo no me meto con nadie, salvo que te metas conmigo”, expresó, muy enojada, en Mitre Live.

Mimi Alvarado apuntó contra Paula Chaves. Foto: IG | chavespauok

“Paula me hizo pelota en LAM por algo que yo no había dicho sobre Flor Vigna y una supuesta relación con Pedro Alfonso y hace poco tiempo me enteré de algo que Paula me hizo que quiero exponerlo”, siguió, en diálogo con Juan Etchegoyen, antes de lanzar la fuertísima acusación en su contra.

MIMI ALVARADO ARREMETIÓ CONTRA PAULA CHAVES

Mimi Alvarado acusó a Paula Chaves de haberla querido dejar sin trabajo.

“Ella se metió con mi trabajo, ella iba a hacer la presentadora del Cantando 2024 y yo fui la primera convocada. Me dijeron que me bajaron porque Paula quería dejarme sin el trabajo. Yo sería incapaz de sacarle el laburo a alguien y ella lo hizo conmigo. Obviamente, no pudo porque no fue la conductora, al final yo entré y ella se fue para otro lado...”.

“Puso entre la espada y la pared a la producción del Cantando para elegir entre ella y yo para dejarme sin laburo”, sentenció Mimi.

Antes de cerrar, contó que ella la habría apoyado en un momento muy triste de su vida, lo que hizo que su supuesta actitud le molestara aún más.

“El día que se enteren de eso que tú y yo sabemos, que vos lloraste como una loca esa noche, se te cae todo”.

“El día que se enteren de eso que tú y yo sabemos Paula Chaves, que vos lloraste como una loca esa noche, y todo tu entorno feliz que tienes y ese pantallazo que está todo muy lindo, se te cae todo, conmigo no jodas”, cerró.