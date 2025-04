Mirtha Legrand se lució una vez más con su look en La Noche de Mirtha y en esta oportunidad, el sábado 5 de abril, lució un vestido dorado de Claudio Cosano, tendencia en la temporada de otoño/invierno 2025.

“Miren que vestido divino tengo hoy, es laminado, bordado con cristales oro, atrás también está bordado, miren los detalles. Los aros, anillos y pulseras son divinos también, los peinadores y maquilladores me embellecen más de lo que soy, porque además soy modesta” detalló la conductora de eltrece.

El look de Mirtha Legrand del sábado 4 de abril del 2025 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La legendaria conductora estuvo acompañada este fin de semana por periodista y escritor argentino Jorge Fernandez Díaz, los actores Alfredo Casero y Pablo Novak y la vedette oriunda de Uruguay, Andre Ghidone.

LA EMOCIÓN DE MIRTHA LEGRAND EN SU HOMENAJE ORGANIZADO POR JOSÉ MARÍA MUSCARI

José María Muscari le hizo un homenaje en vida a Mirtha Legrand con un tremendo espectáculo montado en el Palacio de la Libertad, evento al que la diva asistió y se mostró emocionada.

“Le he dedicado mi vida a esta profesión. El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo”, dijo La Chiqui emocionada.

