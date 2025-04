En conflicto desde hace años, Yanina Latorre se hartó de Luciana Salazar y no solo la destrozó en LAM, sino que ventiló sin filtro de qué vive.

Luego de que Luciana llevara a la Justicia a Yanina, la conductora y panelista redobló la apuesta. “Abandonó el bótox y la cama por unos días para dar notas gracias a mi persona. Es burra, ignorante e inútil”, sentenció, visiblemente enojada.

Yanina apuntó contra Luciana. Foto: IG | salazarluli

“No tenés talento ni oficio, todo lo que hiciste te fue mal. Me limpio el c... con tu carta documento. Yo estudio, me preparo y comunico. No necesito de tipos que me mantengan. Yo laburo, cosa que vos no hacés. Para lo único que naciste es para joder gente”, siguió, antes de exponer hasta su categoría de monotributo.

¿DE QUÉ VIVE LUCIANA SALAZAR SEGÚN YANINA LATORRE?

Yanina Latorre expuso a Luciana Salazar y volvió a preguntarse “¿de qué vive?”.

“Hace mucho que te pregunto de qué trabajás y no me querés responder. Me dediqué a buscar tus contratos de trabajo. Es monotributista categoría A, la más baja, 650 lucas por mes. Explicame cómo pagás el pasaje de avión, el colegio...”.

“Soy contadora Luciana Salazar, tengo todo y me voy a dedicar a estudiar tus contratos laborales. ¿Quién te cubre? No me rompas más las pelotas”.

“Tu último contrato fue en el 2023 y cobraste 23 mil pesos. Te dan de alta y baja el mismo día. Voy a hacerle un seguimiento. Desde el 2016 para atrás viviste del agua. Soy contadora Luciana Salazar, tengo todo y me voy a dedicar a estudiar tus contratos laborales. ¿Quién te cubre? No me rompas más las pelotas”, cerró, harta.