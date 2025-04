En los minutos finales del programa de nominados en Gran Hermano, Santiago del Moro se calentó en vivo al oír un comentario de Martina Pereyra.

“¿Por qué me dejan a mí para la último? Es a propósito. ¡Y con Cata!”, dijo la participante, sin saber que el conductor estaba escuchando antes de volver a ingresar a la casa para terminar de definir la placa.

Indignado y con visible enojo, Del Moro reaccionó picante: “¡Pará, pará, pará! Quiero entrar. ¿Quién dijo ‘me dejó para lo último’? ¿Martina?”.

“A mí me dan los sobres. A mí me da lo mismo que salga Martina de 1, de 2. Esa cosa de tomárselo personal, nadie es tan importante”, expresó Santiago. Segundos después se conectó con los participantes y se dirigió molesto a Martina.

SANTIAGO DEL MORO SE ENOJÓ CON MARTINA DE GRAN HERMANO Y LE PUSO LOS PUNTOS CON TODO

Santiago del Moro: -Martu, escuchame. Lo mío es una batalla perdida. Si tienen algo para decirme, me lo dicen en la cara, de frente. Te escuché recién que dijiste “me lo hace a propósito”. A mí me trae los sobres la escribana y leo uno y uno.

Martina Pereyra: -Ya sé. Perdoname.

Santiago: -No se enojen conmigo.

Martina: -No me enojo. Es la ansiedad de querer saber.

Santiago: -Esto es para todos igual. No es para que se lo tomen tan personal. A Lulú le tocó salir primera a la galería. No depende de mí.

Martina: -Es la ansiedad de querer saber. Perdoname.

Santiago: -Y nadie ni es tan poca cosa ni es tan importante para salir primero o último. Esto es un juego. Entiendo que están nerviosos, que ya pasó mucho tiempo, pero no quiero que vean fantasmas o imaginen cosas que no son, y menos de mi parte. Martu, sos hermosa, sos educada, no te pongas mal.

Martina: -No, no. Está bien.

Finalmente, Martina terminó en la placa de nominados, junto a Lourdes, Juan Pablo, Luchi, Sandra, Claudio y Katia, y terminó llorando desconsolada en vivo cuando Del Moro volvió a hablar con ella.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.