En los minutos finales del programa del jueves de Gran Hermano, Martina Pereyra se quebró en vivo tras una pregunta de Santiago del Moro.

Movilizada por estar nominada, junto a Lourdes, Juan Pablo, Luchi, Sandra, Claudio y Katia, Martina se quebró cuando el conductor del reality le preguntó cómo estaba, tras cuatro meses de aislamiento y en una casa que cada vez se pone más picante.

GRAN HERMANO: POR QUÉ MARTINA ROMPIÓ EN LLANTO EN VIVO

Santiago del Moro: -Martu, ¿esperabas estar en placa?

Martina Pereyra: -Sí, me lo esperaba un poco, pero estoy tranquila, intentando jugar a mi manera, con mis formas. Tengo muchas ganas de quedarme y espero que así sea.

Del Moro: -¿Cómo estás con la casa y con los compañeros?

Martina: -Estoy bien. Ay, no quiero llorar. No quería...

Martina: -Ellos ya saben, la tensión y las peleas se me hacen bastante difíciles. Soy muy sensible y las percibo mucho. Los días que la casa está más subida de tono, me hace pelota. Ya sé que es parte del juego, que es la idea. Cuando hay discusiones yo me voy. Ya sé que a la gente capaz le copa. Es la pelea constante conmigo misma en ese sentido.

Del Moro: -Martu, llegaste hasta acá siendo re sensible. Sos re fuerte. No hay que gritar. Digo, el juego de muchos es gritar, el tuyo va por otro lado. Por algo estás ahí, todavía.

Martina: -Sí, sí, obvio. Estos días me sentí así, como en un subibaja. Pero estoy bien. Acá también encontré gente que me contiene un montón y con eso estoy súper feliz.

Del Moro: -¡Usted, puede! Sos mucho más fuerte de lo que pensás, Martu.

Martina: -Gracias.

