Toti Ciliberto, histórico humorista de VideoMatch, falleció a los 63 años, según su amigo Larry de Clay, tras haber sido internado por un problema intestinal.

“Estaba enfocado, bien centrado. Había encontrado a Dios y estaba muy feliz con esto”, contaron en Tempraneros, que se emite por TN, sobre el buen momento espiritual que estaba atravesando el humorista.

Toti había hablado sobre su adicción. Foto: IG | totyciliberto.oficial

En este contexto, se pusieron en el centro de la escena las declaraciones que Toti había hecho a finales del 2024, cuando reveló cómo les contó a sus hijos sobre su adicción y cómo logró encontrar a Dios.

LA LUCHA DE TOTI CILIBERTO SOBRE SUS ADICCIONES

Toti Ciliberto, a fines del año pasado, había hablado sobre su lucha contra la cocaína.

“Hace veinte años que estoy limpio. Fue tremendo haberle contado a mis hijos que tenía una adicción. Gero tenía 17 y Guada 11, mi psicóloga me decía que no era el momento, pero yo era un monstruo, sobre todo cuando tenía abstinencia, porque gritaba o estaba en situaciones violentas. Eso me hizo dar cuenta de que yo no era eso”, había dicho en DDM.

“Tuve psicóloga y psiquiatra, se necesita de un profesional porque si no no lo podés lograr. Me ayudó muchísimo haber estado con Dios como lo estoy ahora, también hay una cuestión de fe que tiene que ver con el alma”, sentenció sobre su búsqueda espiritual, remarcando que tardó 10 años en sanar.