La escandalosa salida de Tamara Pettinato de Bendita, luego de haber quedado casi un mes bajo fuego por sus encuentros con Alberto Fernández en Casa Rosada y la Quinta de Olivos, volvió a generar que Beto Casella salga a responderle a su expanelista.

“Su carrera era una hasta este episodio y cambió ahora. Después si la retoma, si se reconfigura, si la reconstruye, ojalá para ella. Pero no, debe ser grato”, reflexionó.

En cuanto a la posibilidad de que Tamara recobre su estelaridad, Beto analizó: “Lo dirá el público, lo dirá el público. Yo sin darte nombre veo que algunas personas que fueron entre comillas separadas, canceladas, como las quieras llamar, y se complican...“.

Beto Casella. (Foto: Puro Show)

LA RELACIÓN DE BETO CON TAMARA ANTES DEL ESCÁNDALO

“Yo trato de ponerme en su lugar. No sé qué esperaba”, manifestó Beto al recordar la traumática salida de Tamara de el nueve, que se dirime en la Justicia para determinar si fue un despido o un abandono de trabajo.

Tamara Pettinato

”Pero si no estuve a la altura de lo que ella esperaba, de verdad, yo lo lamento. No soy irónico, porque fue una cagada”, enfatizó.

“En el fondo me queda la tranquilidad de no haberla hecho despedir, porque no la despedimos, sino que ella renunció. Si el canal decide despedirla, me tiene que preguntar a mí. Así que no. Ella se dio por despedida porque le habíamos pedido que se tome unos días.

“No éramos amigos, no es que teníamos un trato (especial era) hasta poco social. No era mala compañera, pero teníamos un trato amable. Me dolió toda la situación, también por ella y por cómo se dio todo”, concluyó Beto Casella.