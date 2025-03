Este lunes Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que una importante periodista, de “primera línea” según sus propias palabras, acusó a un exproductor de haberla “estafado” al sacarla de la conducción de un programa sin siquiera avisarle.

“No va a hacer juicio, pero ella quiere que esto se sepa”, adelantó Fernanda mientras jugaba al “enigmático” con sus compañeros, hasta que llegó el momento en el que reveló que, de todas las opciones, la correcta era Paula Trapani.

“Todo lo horrible que le pudieron hacer se lo hicieron”, afirmó Iglesias, sin medir consecuencias. “La contrató Diego Suárez, el que organizó los Martín Fierro de Miami, para hacer un programa que se llamaba Ispa, todo está al revés”, agregó.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

POR QUÉ PAULA TRAPANI ACUSÓ DE ESTAFADOR A SU EXPRODUCTOR

“Paula grabó dos meses. Lo conducjo durante noviembre y diciembre, y luego tenía unas vacaciones programadas con toda su familia en Nueva Zelanda”, explicó la panelista de Puro Show, que contó la amarga sorpresa que encontró su colega al regreso.

“Cuando volvió, Suárez le dijo que el programa lo iba a conducir él. Lo condujo él un tiempo, pero tuvo que contratar después a un conductor de verdad, porque él no lo es, uno que echaron de Canal 9 por mala conducta”, resaltó Fernanda, en referencia a Jorge Pizarro.

“La realidad me dijo que este tipo es un chanta, que nunca le pagó, que la hizo trabajar… Son dos meses. Que no te paguen dos meses de trabajo no está bien”, agregó Iglesias. “Me dijo que ella no es una persona de hacer quilombo pero esto le molestó porque a esta altura de su carrera, que la bolud... así no le gusta”, cerró Fernanda.

Paula Trapani (Foto: captura eltrece)

