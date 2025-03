Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Agustina Kämpfer se separó de su pareja, Carlos Gianella, tras siete años de relación. La panelista dio a conocer cómo fue la ruptura de la periodista con el empresario.

“He hablado con ella y tengo entendido que no es que uno dejó al otro, sino que fue una decisión de común acuerdo, ellos no vivían juntos, cada uno estaba en su casa“, anticipó la panelista.

Luego, detalló: “Fueron siete años de romance. Ellos empezaron cuando el nene de ella era muy chico, se enamoraron fuerte, se comprometieron, se iban a casar y de golpe sobrevino la primera crisis de la pareja”.

Agutina Kämpfer y Carlos Gianella se separaron (Foto: captura de eltrece).

Al final, Fernanda recordó la ruptura que tuvieron en el medio de ru vínculo y aseguró que ahora no habría vuelta atrás: “Se separaron pero después volvieron. Parecía que estaban bien, pero no. Hubo inconvenientes, creo que no fueron cuernos pero ya está, rompieron, es definitivo”.

CÓMO FUE LA CHARLA DE AGUSTINA KAMPFER CON JORGE RIAL DE SU HIJA MORENA

Entre los condimentos que determinaron el fin de noviazgo de Jorge Rial con Agustina Kämpfer estuvo la mala relación de Morena con la periodista.

Ahora que la hija mayor del conductor de Argenzuela está imputada por robo agravado, Kämpfer expresó: "Le escribí un mensaje a Jorge cuando vi esas imágenes”.

“Lamento profundamente las decisiones que tomó en su vida, el daño que hace a su círculo íntimo, a su familia, a las personas que la quieren, a las personas que velan por ella, y a las que fueron víctimas de sus delitos”, cerró la panelista.

