Fernanda Iglesias no se quedó en el molde ante un comentario burlón de Ximena Capristo en LAM, que pareció pasar desapercibido pero los usuarios de las redes no solo decodificaron, sino que lo compartieron sin parar.

“Esa venía empastillada hasta la conch...”, expresó Ximena, pidiendo perdón, cuando se dio cuenta de que sus dichos habían salido al aire.

“No se escuchó”, le dijo Ángel de Brito, aunque en Instagram el clip del momento se volvió viral.

“Horrible que hablen así de alguien que blanqueó sus problemas de salud mental, con lo difícil que es. Y Ximena Capristo diciendo que venía empastillada hasta la conch... Lo más pobre que escuché”, sentenció Pochi de Gossipeame junto al clip.

EL DESCARGO DE FERNANDA IGLESIAS CONTRA XIMENA CAPRISTO

Fernanda Iglesias apuntó contra Ximena Capristo y todo aquel que se burla de sus problemas de salud mental.

“La verdad que ya no me afecta que se burlen de mí por eso. No me siento marcada y soy una militante del tema. No me gusta que se use la palabra psiquiátrica como insulto”.

“Hay mucha desinformación y mucha maldad. Hay personas a las que se las trata con respeto, como a Tini Stoessel, y hay otras como yo, a las que se las burla o se les llama psiquiátricas...”.

“Doy gracias que existe la psiquiatría y doy gracias de poder estar en un tratamiento. Le digo a la gente que haga el tratamiento psiquiátrico que necesite, es muy bueno y van a estar mucho mejor. No tengan miedo de que se los estigmatice por eso”, sentenció Fer en Puro Show.