Este lunes Wanda Nara recibió un Europa Awards como Mejor mujer del año en Turquía, país que tiene apenas una porción de territorio en ese continente, y Fernanda Iglesias le replicó desde Puro Show asegurando que el galardón es “re trucho”.

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias contó en el ciclo de eltrece que le escribieron contándole que “parece que el premio es re trucho”. “Me dicen que hay que aplicar para el premio. O sea, vos te tenés que postular. Hay una planilla. Está organizado por una ex Miss Universo y su marido, que es productor”, contó la panelista.

“Lo hacen, pero no es que van famosos. Es como si acá se organizara algo en Caballito, qué sé yo. El lugar es lindo, es un palacio, un hotel palacio, pero ¿en qué premio vos aplicás para ganar? En ninguno. Tiene que elegir el jurado”, lanzó Iglesias.

Wanda Nara en Turquía (Foto: Instagram @wanda_nara)

EL VIDEO QUE CORROBORA LA VERSIÓN DE FERNANDA IGLESIAS DE QUE EL PREMIOS DE WANDA NARA ES “RE TRUCHO”

A Pampito se le ocurrió que Pochi de Gossipeame, que mantiene diálogo con Wanda Nara, le envíe un mensaje con la opinión de Iglesias para obtener su respuesta, y la mediática no se hizo esperar ya que en pocos minutos llegaron dos mensajes: uno de la nominada y uno de Kennys Palacios.

“Hola, chicos. No hay tiempo para responderle a Fernanda Iglesias. Que siga resentida con la vida. Mientras tanto, estamos almorzando porque ya se tiene que preparar, Wandis. Besos”, fue el escueto comunicado del estilista.

“Qué postularse si yo no sabía ni si existía este premio. Me enteré cuando me llamaron porque estaba nominada”, se la escucha decir a Wanda Nara masticando con la boca llena. Lo cierto es que en la noche de Argentina comenzaron a viralizarse varios videos que muestran a Wanda Nara en un pequeño salón con otros “nominados”, e incluso el Kennys publicó un video desde la mesa de ese espacio.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes del lugar donde se llevó a cabo la ceremonia.

