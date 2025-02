Este jueves se conoció la trágica muerte del actor Gene Hackman (95), de su esposa Betsy Arakawa (63) y de uno de sus perros, y el sheriff que investiga el casp, no solo señaló que todavía no pudieron determinar las causas de la tragedia, sino que considera todo muy “sospechoso”.

El sheriff Adam Mendoza le dijo al portal TMZ que sus agentes acudieron este miércoles a la casa de Hackman y Arakawa tras recibir una llamada de dos personas de mantenimiento que descubrieron los cuerpos. Al entrar, los agentes descubrieron los cadáveres del matrimonio y de uno de sus perros.

Mendoza explicó que, tras el macabro hallazgo, los agentes salieron de la casa y pidieron una orden judicial para realizar “una búsqueda más exhaustiva”, algo habitual bajo el supuesto de que pueden encontrar pruebas de un delito, para seguir los procedimientos policiales.

Gene Hackman, su esposa Betsy y sus mascotas (Foto: TMZ)

Leé más:

De qué murieron el actor Gene Hackman, su esposa y el perro

POR QUÉ SE CONSIDERA “SOSPECHOSAS” A LAS MUERTES DE GENE HACKMAN, SU ESPOSA Y SU PERRO

El sheriff le contó a TMZ que los agentes, que estuvieron asistidos por personal de bomberos y de la compañía de gas para evitar inhalar gases tóxicos, determinaron que los cuerpos habían estado allí durante al menos un día, aunque no encontraron señales de violencia física.

Sin embargo, Mendoza no descartó que Hackman, Arakawa y el perro hayan sido víctimas de un asesinato, un pacto suicida, o muerte accidental por lo que, más tarde un detective que investiga el hecho lo consideró “sospechoso” en declaraciones al mismo sitio de noticias.

“La muerte de los dos individuos es de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas porque el denunciante encontró la puerta de entrada de la residencia sin asegurar y abierta”, agregó el investigador.

Leé más:

El abogado de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara: “La madre no está mucho con las chicas porque…”

CÓMO HALLARON LOS CUERPOS DE GENE HACKMAN, SU ESPOSA Y SU PERRO EN LA CASA QUE HABITABAN

“Los agentes encontraron a un perro sano corriendo suelto en la propiedad, otro perro sano cerca de la mujer fallecida, un perro fallecido en un armario del baño, a unos 10 o 15 pies de la mujer fallecida, un calentador moviéndose, un frasco de pastillas abierto y su contenido esparcido junto a la mujer, el difunto masculino en una habitación separada de la cocina y sin señales evidentes de una fuga de gas”, detalló.

Asimismo, información suministrada al sitio de espectáculos reveló que el cuerpo de Betsy llevaba “algún tiempo fallecida” ya que se encontraba en estado de descomposición, con hinchazón facial y sus pies y manos momificadas.

El departamento de bomberos reportó que no encontraron signos de una fuga de gas o envenenamiento de monóxido de carbono. La New Mexico Gas Company realizó pruebas en las líneas de gas dentro y alrededor de la casa, y llegó a la misma conclusión: no hubo problemas asociados con las tuberías de gas.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, en junio de 1993. (Foto: AP)

Por otra parte, Elizabeth Jean Hackman, la hija del legendario actor de Contacto en Francia, Superman y Los Imperdonables, le dijo a TMZ que no está segura, pero cree que la causa de la muerte de su padre podría deberse a vapores tóxicos.

Finalmente, el sitio TMZ informó que un reporte sobre la autopsia de la pareja, indicó que a los resultados podrían estar disponibles recién en 4 o 6 semanas desde la fecha.

Leé más:

Morena Rial trató de violento a Fede Bal y Carmen Barbieri le contestó que ella es una delincuente

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.