Para sorpresa de los fanáticos de MasterChef, se supo qué fue de la vida de Nacho Feibelmann, uno de los participantes más queridos que, tan nostálgico como agradecido, contó lo mucho que cambió su vida gracias al reality.

“Siento que fue un punto de inflexión en mi vida cien por ciento, porque a partir de eso cambiaron un montón de cosas. De hecho, tuvo mucho que ver con lo que hago hoy y el restaurante que tengo”, reveló el joven, que antes del ciclo de cocina era oficinista, en diálogo con Gente.

Nacho habló de su restaurante, Carmen. Foto: IG | @nachofeibelmann

Acto seguido, contó cómo fue emprender con el objetivo de abrir Carmen, su propio restaurante. “Nosotros arrancamos obra en agosto de 2023, que era un país. Y después fue pasaron muchas situaciones en el medio. Además de todo el armado del local, de tirar paredes, mover cosas, ambientar, al momento de comprar fue todo muy del día a día...”, contó, orgulloso de sí mismo.

¿CÓMO ES LA VIDA DE NACHO FEIBELMANN TRAS MASTERCHEF?

Nacho Feibelmann está totalmente enfocado en que su restaurante, Carmen, se mantenga y, con el correr del tiempo, crezca lo máximo posible.

“Me gusta desromantizar el hecho de tener tu propio negocio porque es un momento complicado en general. A nivel consumo, a nivel negocios... Está buenísimo, es hermoso, pero ahora estamos más en el proceso de que se mantenga el local, que se establezca, que permanezca en el tiempo y en algún momento miraremos para atrás y nos regocijaremos en eso...”.

“Lo que más me gusta es que encuentren autenticidad en nuestros platos... Más allá de tener platos clásicos o no, que no seamos un lugar más. Mi meta es que Carmen sea ese lugar al que eligen volver cuando quieran comer pastas y estar en familia o con amigos, como los domingos con mi abuela”, cerró, ilusionado por lo que está por venir.