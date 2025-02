El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló tanto que la expareja también terminó enfrentada judicialmente con Keita Baldé y su esposa, con quien ella habría tenido una relación durante más de un año.

Si bien Mauro afirma que Wanda lo habría engañado con Keita, ella sostiene que en ese entonces ya no estaban juntos, al menos, puertas para adentro. En este contexto, se filtró un fuerte intercambio de mensajes entre Wanda y Keita.

Se filtró un chat entre Wanda y Keita. Foto: IG | wanda_nara

“Esta es la conversación que Wanda mantuvo con Keita antes de ser bloqueada por el futbolista. Este mensaje es del 29 de enero de 2023, cuando todavía no se había hecho pública la separación de Wanda y Mauro. Ella le hace un reclamo a él”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¿POR QUÉ WANDA NARA LE HACE UN RECLAMO A KEITA BALDÉ?

El intercambio de mensajes deja en evidencia que Wanda Nara y Keita Baldé habrían tenido algo más que un encuentro fugaz.

“Ahora te mando las fotos de la mujer con la que te viste el 29 de diciembre en Milán. No me paran de mandar fotos tuyas con mujeres y a todas las provocó Simona (la esposa de él). ¿Simona haciéndome quedar como una puta y vos no me defendés? Cuando yo no tengo nada que ver”, le dice Wanda.

“Cabe destacar que después de esto Keita bloqueó a Wanda y nunca más la desbloqueó, por eso después le escribe Kennys Palacios y no la conductora”, cerró Juan Etchegoyen.